數學曾經難到靠夭！ 叛逆少年夢想卻跟數字有關

2019-07-01 18:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕簡直是日本勵志電影「墊底辣妹」真實翻版！新北市莊敬高職資訊科2年級學生陳鴻彬，國中時搞叛逆、常翹課，會考成績只有4B1C，念高職後，在阿嬤與老師鼓勵下發奮苦讀，用2年時間讀完高職和高中數學全冊，今年獲交通大學數學系「人才培育計畫」課程錄取，陳鴻彬立定志向，將來要考上「精算師」，也準備當數學老師幫助學生。

「精算師」是處理風險及不確定性的金融風險的商業性職業，精算師懂得評估其中的複雜性、數學和機率，管控事件的已知和未知變數，並且把財務損失降到最低，大部份的精算師都會於人壽或產物保險公司工作，考執照難度很高，收入也和專業能力成正比。

陳鴻彬回首來時路，一開始做數學題目覺得「難到靠夭」！半天寫不完10題，因為解不出來「氣到想揍人！」但還是耐著性子撐過來，總算如倒吃甘蔗、愈做愈得心應手；從昔日被老師嫌棄的壞學生，到今天國立大學認可的數學菁英人才，他對自己的期望可不僅於此，「一定要讓等著見證他實現夢想的家人和師長，也能如願才行」。

陳鴻彬說，自己個性桀驁不馴，青少年時期認識壞朋友，跟著學抽菸、打架，國中時導師討厭他、怕把其他學生帶壞，他乾脆不來上課，只有歷史科女老師寗靜儀關心、鼓勵他上進。

但真正讓他想痛改前非的是自己的阿嬤，從小最疼愛他，阿嬤不太會講話，只會煮好吃的飯菜給他吃，有一次他在吃飯前被媽媽責罵，氣得馬上摔下碗筷跑出家門，後來才聽弟弟講，阿嬤默默地坐在餐桌前等他2個多鐘頭，他聽了當下紅了眼眶，覺得自己不孝。

陳鴻彬國中會考成績只有4B1C，進入莊敬高職資訊科就讀，導師石建甡與他深談，發覺他的數學資質高，而且有決心發奮圖強，願意花上數倍時間演算數學題，為了達到老師要求，他1年級就把高職3年數學全部學完，2年級再把高中數學全冊做完，連自然組3下的數學選修內容都精熟，石建甡鼓勵他報考清華大與交大數學系「人才培育計畫」課程，交大教授對他解題算式過程印象深刻，順利被錄取，希望他大學能有機會到交大數學系就讀。

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