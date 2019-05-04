莊敬高職進修部學生周梅80歲 同學幫「媽咪」過生日！

2019-05-04 13:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市莊敬高職進修部假日班餐飲科3年級學生、80歲的周梅今天過生日，師生為她準備一個大蛋糕慶生，導師洪福明說，周梅因為年紀最長，平常都把其他的學生當成自己的兒女般關懷照顧，大家都膩稱她「媽咪」，選在母親節前為她慶生，令周梅感動地熱淚盈眶。

進修部假日班都是利用每週六、日上課，周梅和73歲的妹妹周月裡一起來上課，其他的學生很多是嫁來台灣的東南亞籍配偶，包括印尼、越南、緬甸和中國籍都有，讓班上有如聯合國，周月裡年幼失學，3年前國中補校畢業，拉著姊姊周梅一起來念高職進修部，還考上中餐的丙級證照。

周月裡假日是進修部的學生，平常是新店區中興里的里長嬤，要幫里長張正義處理社區事務，周梅則在班上發揮大姊大功能，對年輕同學十分關懷照顧，遇有雜務主動承擔，在班上最有人緣，今天大家給她生日驚喜，師生為她準備一個3層大蛋糕，並且為她唱生日快樂歌，祝「媽咪」生日快樂，她也許下心願，活到老、學到老，就會天天都開心。

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