台北市樂儀旗舞嘉年華 建、北等13校展現自信活力

2019-04-21 17:00

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市樂儀旗舞觀摩表演活動今天在台北和平籃球館展開，這次共有北一女、建中、景美女中等十三所高中職及國中參與活動。學生們在青春氛圍中，展現出自信和活力。

今年樂儀旗舞嘉年華以「韶樂旗海山川耀 萬武威儀四海平」為主題，具有跨校性、教育性及傳承性三大特色。首先登場的是南港高工，儀隊配合表演曲目帶來整齊劃一的操槍表演，隊型也會隨著音樂起伏進行變化。士林高商樂儀隊則在演出中融入操槍、旗幟與樂隊，以亮麗的樂章，融合儀隊的槍法隊形、旗隊的曼妙舞姿，呈現出奔放與熱情。

緊接在後登場的是身著整齊、有著綠黃白顏色制服的北一女儀隊，儀隊一出場即可聽到現場來自北一女學妹們的加油聲。北一女儀隊除了表現出驚豔的操槍技巧、隊形轉換外，還透過舞蹈、旗幟的擺動引來觀眾的喝采。

建國中學樂旗隊這次的服裝則是走紳士風，隊員們除了都穿著黑色正式背心與黑色西裝褲，頭上還戴著黑色的禮帽。樂旗隊更一次帶來流行風格、歐洲電影風味、美國南方靈魂樂等不同風格的樂曲。

這次的活動更特別跨縣市邀請新北莊敬高職儀隊前來演出，莊敬是活動裡極少數同時擁有男、女生的儀隊，男女都採相同的禮槍及標準，配樂還特別選用交響樂與流行樂。

樂儀旗舞嘉年華的壓軸則是以鮮黃色制服登場的景美女中儀隊，儀隊與樂隊透過精湛的表演，重新詮釋英國樂團披頭四的「I Want to Hold Your Hand」歌曲。景美儀隊從出場、表演到收尾，都吸引批觀眾的喝采，台下還有學姊們大喊「學妹不要怕」幫忙加油。

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