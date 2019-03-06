特殊選才出頭天 私校生累積42張證照上榜

2019-03-06 09:15

［記者黃旭磊／高雄報導］高職生畢業前考取42張證照，循特殊選才管道錄取國立大學。

教育部特殊選才實施2年讓私校出頭天，高雄市私校立志中學今年有31生錄取國立大學，其中，高職部陳祖燁在校期間考取42張證照、獲得68個競賽獎項，錄取國立臺北護理健康大學，同學也錄取中山、高師大、高醫及各縣市科大。

陳祖燁說，感謝導師莊朝勝規畫，在校期間充實有成就，志願服務累計達637.5個小時。

特殊選才由大學提供少量名額、以單獨招生方式招收特殊專長及弱勢、新住民子女等資歷學生，而今年高雄中學、高雄女中學生發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，讓私校生未經學測錄取消息格外受矚目。

除了立志中學，高雄市小港高中有4名學生循特殊選才管道錄取台大等國立大學，而新莊高中有3名參與科展學生錄取中山大學電機系和物理系，其中，施柏安曾在雄中科學班考試受挫，全心投入科展訓練並創立足球社，沒考學測也順利錄取。

陳祖燁同學施承孝錄取國立高雄科技大學，考前累積42張證照、62張獎狀及426小時志工時數，而同校高職部特色班有31人錄取國立大學及國立科大，包括施昕湧錄取高師大數學系、鄭尹萱錄取中山大學光電系及柯驊宸錄取高醫醫務管理暨醫療資訊學系。

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