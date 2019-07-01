防疫人人有責！ 生物科搶搭豬瘟時事題

2019-07-01 17:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕「防疫人人有責！」大學指考生物科搶搭時事，在31跟32題組中考非洲豬瘟，要考生判別病毒敘述，以及其為何容易散播製造嚴重危害，闈場內教師評論試卷，中間偏難、鑑別度佳，生活時事大量融入，並著重選修生物內容。

大考中心副主任鄭中平說，闈場內的高中教師分析今年指考生物科，重視學科的基本知識及日常生活的科學知能，如評測人類基因與唐氏症患者，探討溫室效應及環境汙染；實驗與圖表判讀也不少，如依實驗推理判斷睡眠與心血管疾病關係；科學新制及閱讀上，更有流感與生物傳播的差異分析，更在第31、32題組中考出重要時事「非洲豬瘟」，要探討病毒與如何抑制等。

試題特色上，高中教師發現，整份試卷有一半以上涉及圖表資訊的擷取與判讀，考驗學生符號與圖表運用能力，閱讀題則有3段文章共8題，考生要有系統思考與解決問題的能力，同時還強調科技資訊與媒體素養，如閱讀題中介紹基因編輯技術，考生除基礎的分子生物知識背景，還要精準萃取文章資訊才能答題。

整份試卷對闈場內高中教師來說，算中間偏難、鑑別度佳，考生除精熟生物學相關知識，還要有較佳的閱讀理解能力、一定的推理分析及數據處理能力，才能在有限時間內作答並得高分。

指考試務召集人沈青嵩說，生物科報考人數16335人，實到15048人，缺考1287人，缺考率7.88％，較去年7.28％高0.6％。

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