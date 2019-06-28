指考考生注意！ 大考中心：帶學生證「不能」應試

2019-06-28 19:46

〔記者林曉雲／台北報導〕108學年度大學指定科目考試將在7月1日至3日三天舉行。各考區開放試場供考生查看之時間，以各該考區開始考試之前一天下午2點至4點為原則，46個分區學校中，39個分區於7月1日開始考試，於6月30日下午供一般考生查看試場，另有7個分區於2日開始考試，故於7月1日下午供考生查看試場，大考中心提醒考生應試時，多喝水、帶雨具和注意防蚊。

大考中心也提醒，考試當日應攜帶任一件應試有效證件正本入場，供監試人員查驗，包括國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，若入場應試時未攜帶有效證件，至當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考區試務辦公室者，將扣減其該節成績2分，而學生證無論是否有無照片均非應試有效證件。

依中央氣象局6月25日預報，7月1日至3日白天氣溫大多偏高，大考中心說，雖然試場已開放冷氣服務，建議考生最好於各節休息時間，適度補充水分，若因生病等特殊原因，迫切需要在考試中飲水或服用藥物時，須於考試前持相關證明報備同意，在監試人員協助下飲用或服用，避免因違反規定而被扣減成績。

大考中心也提醒考生，時序進入夏季天氣型態，中南部沿海地區清晨偶有局部短暫陣雨，其他地區上午晴朗氣溫大多偏高，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，建議考生準備雨具備用。另外，針對部分地區登革熱疫情，大考中心特別提醒考生留意防蚊，避免蚊蟲叮咬，提醒考生注意身體保健及安全，減少出入公共場所，以保持身心最佳狀態。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法