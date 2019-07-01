化學考PM2.5、戴奧辛、酸雨 均標會比去年高

2019-07-01 16:58

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考第二節考化學科，全國教師會化學科評論教師群表示，今年試題較去年簡單，時事題及結合生活情境的題目非常多。

全教會解題老師、新北市立新店高中老師王瓊蘭表示，今年試題較去年簡單，實驗題的分量多，涵蓋面廣，例如乙炔的製備實驗、奈米硫粒實驗、草酸鎂的溶度積測定、酸鹼滴定圖形判讀等。時事題及結合生活情境的題目也非常多，包括銅葉綠素的性質判斷、及2018年諾貝爾獎的酵素、正電子放射斷層攝影的半衰期計算、PM2.5、戴奧辛、酸雨等皆有入題。沒有繁複的計算，計算數字有精心配過，題目淺顯易懂，試題分布平均。均標會較去年提高。

全國高級中等學校教育產業工會解題老師們則表示，今年試題利用實驗題幹包裝探究與實作的概念，亦加入素養題型的元素，均融入108課綱的精神。

全中教解題老師、建中老師張祐穎分析，今年整份試題偏重實驗，實驗題範圍囊括秒錶反應（第6題和第7題）、酸鹼滴定（第9題）、Ksp（第10題）、有機物萃取（第15題）、氧化還原滴定（第18題）、奈米硫粒（第19題）、未知氣體預測（第20題）、乙炔製備（第21題）、與二氧化碳製備（非選第2題）為近10年來最多、共10題，佔分44分，比例近2分之1。

至於生活與時事議題，建中老師張祐穎表示，包含味精（第1題）、PM2.5（第2題）、電腦斷層掃描（第3題）、銅葉綠素（第14題）、戴奧辛（第22題），也著墨了諾貝爾化學獎（非選3），引導高中教師重視實驗課程的教學，也考驗學生綜合應用能力，對偏重以記憶或著重複雜計算的學生不利。整份試題沒有繁雜計算，難易適中，具鑑別度。

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