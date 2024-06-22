台師大攜手美國德州大學奧斯汀分校 移地培訓20名全英語授課高教師

台師大攜手美國德州大學奧斯汀分校，今年首度移地培訓20名全英語授課高教師。（台師大提供）

2024/06/22 16:16

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學攜手美國德州大學奧斯汀分校，共同培訓台灣頂尖全英語授課（EMI）教師，今年暑假首度移師美國培訓，20名不同領域的高教教師將免學費進行2週訓練課程。

台師大教務長劉美慧說明，教育部推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，台師大從2021年度至今連年獲教育部核定為「重點培育學校」之一，並於2022年由教育部支持成立全英語授課EMI教學資源中心，負責推動全國的EMI教師培訓計畫，已成功培訓國內數百位EMI教師取得證書，今年首度辦理移地訓練，與美國德州大學奧斯汀分校合作，共同規劃暑期移地培訓課程，開放給全國大專院校教師參與。

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劉美慧表示，此次合作遴選了全國20位涵蓋不同領域的高等教育教師，將於7月22日到8月3日到德州大學奧斯汀分校展開為期2週的實體課程，台師大EMI教學資源中心將支應全額學費，並提供充分的資源與支持。

德州大學奧斯汀分校被列為全美「公立常春藤大學」，今年美國新聞與世界報導全美大學排名第32名，全球大學排名第43名，隸屬於該校Texas Global的語言中心，根據台灣的文化脈絡與台師大的需求提供客製化的師資培育課程，包括觀摩UT Austin教師授課、工作坊、微型教學、回國後教學實踐與反饋。

6個月完整培訓課程包括前中後3個階段，出發前先上文化課程，接續2週移地訓練課程，學員將參與3門完整課程（包含語言課程與課程設計）、4場工作坊及文化活動，參與教師將發展自己的教案並進行試教，分享課程計畫並透過同儕議課提升專業發展，回國後需分享課程計畫並錄製教學影片上傳，在接下來的4個月內每月進行線上會議，並協助學員通過台師大與德州大學奧斯汀分校聯名之認證。

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