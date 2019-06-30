北港40米特一道路 徐國勇要求年底動工

2019-06-30 13:07

［記者黃淑莉／雲林報導］內政部長徐國勇今天到雲林北港義民廟、朝天宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，並關心北港聯外道路特一號道路進度，聽取內政部營建署簡報、地方意見後，指示營建署一定要在今年年底前動工。

雲林縣定古蹟北港義民廟今年建廟230年，供奉清朝抵抗林爽文事件殉難的108位義民及1隻義犬，是全國唯一的「塚廟合一」的寺廟，地方在昨天、今天擴大舉辦笨港義民文化季活動。

徐國勇今天早上在立委蘇治芬、縣議員蔡岳儒、縣府民政處長張政國、北港鎮長蕭永義及縣警察局長黃勢清等人陪同，參加義民廟祭祀典禮，隨後到朝天宮參拜。

因地方關心北港特一號道路工程進度，徐國勇等人與地方民眾一起聽取營建署工程進度簡報，營建署中區工程處長何志浩表示，北港特一號道路即北港外環道，從民樂路跨越新街大排、府番大排接縣道145線，全長1.77公里、寬40米，含跨越兩條大排的橋梁、供給管溝、綠美化等，經費約3.95億元。

營建署長吳欣修指出，土地徵收已完成，現辦理規劃設計中，預計今年10月1日上網招標、11月底開工，工期約700天。

蘇治芬、蔡岳儒及關心工程進度的北港前鎮長張勝智等人表示，北港特一道路是北港第一條40米道路，可有效紓解北港市區及北港大橋車流，對地方發展有幫助，不僅希望能如期完工，也盼能做好景觀設計，讓特一號道路成為北港新地標。

徐國勇當場指示營建署請景觀設計師協助，並要求品質及施工期程要做好。

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