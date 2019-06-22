政府頻推居住政策 徐國勇：有信心讓年輕人敢婚、願生

2019-06-22 22:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部長徐國勇今出席台北市至誠獅子會與財團法人中華視聽傳播基金會聯合舉辦的「LEGO親子樂高日」活動，徐國勇致詞時談到親子話題，特別表示內政部目前正全力推動的「租金補貼」、「社會住宅」等政策，都對年輕人結婚、生育有所助益。他強調，政府有信心讓年輕人「敢婚、願生、樂養」，也會努力讓下一代能生活得更好。

徐國勇指出，根據統計，目前住進社會住宅的年輕人，結婚率平均增加了1.6倍，生育率也平均增加了1.8倍，可見租金補貼、包租代管、社會住宅等政策確實對低結婚率、低生育率等社會問題有所幫助。

內政部今也指出，民眾申請最新核定的單身青年及新婚育兒租金補貼方案時，戶籍地與租屋地點不一定要相同，例如申請新婚及育兒家庭租金補貼者，戶籍地只要與租賃地址在同一縣市即可，而單身青年只要能提供就業證明，戶籍和租賃地更可在不同縣市。

內政部也強調，為了讓租金補貼政策更符合公平原則，因此政府對此訂有排富條款，必須符合家庭成員均無自有住宅、每人每月所得低於各縣市最低生活費1.5倍之條件。根據統計，去年租金補貼計畫戶數共6萬9563戶，申請戶數達7萬6997戶，其中6萬535戶核准，核准率將近8成。

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