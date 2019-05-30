內政部修正都更權變實施辦法 增選任估價者機制提升公信力

2019-05-30 18:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕為配合今年1月底「都市更新條例」大幅翻修，內政部於今日部務會報通過「都市更新權利變換實施辦法修正草案」，除了新增選任估價者的機制，也讓地主可參與指定估價者，以確保都更的公信力，此外為配合實務執行需要，本次也一併簡化登記辦理程序，解決過去補償金無法發放的困境。

內政部指出，由於「都更條例」已針對實施者委任專業估價者的方式做出較公開、公平之規範，因此本辦法也配合刪除過去實施者可以「自行選任」3家專業估價者的規定，並新增公開、隨機的作業方式，明定實施者應將選任的時間、地點事先通知土地所有權人，選任時也必須要有公正第三人見證，並以主管機關提出的建議名單進行抽籤。

至於專業估價者的建議名單，內政部解釋，各主管機關將會先會商相關職業團體，以資格條件及實務經驗進行篩選後建置出名單。

除了配合「都更條例」做出修正，內政部表示本辦法也配合實務需要進行修正，明定未受分配或不願參與分配的所有權人死亡時，實施者在現金補償發放或提存後可逕行辦理所有權移轉登記，不用再辦理繼承登記。

另外，若是實施者應發放的現金補償、拆遷補償及差額價金等，有逾期未領、拒絕受領或無法通知受領等情形，本次修正也規定實施者得提存法院，避免影響後續都更實施進程。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法