內政部通過都更3子法 讓公辦都更評選程序更公平

2019-05-30 17:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部今日部務會報通過「都市更新事業實施者公開評選辦法」草案等3項都更子法，針對公辦都更實施者的評選程序做出更明確的規範，同時也建立了都更申請人異議及申訴的機制，讓申請人權利更有保障。

內政部表示，過去公辦都更評選實施者的程序是準用「促進民間參與公共建設法」規定，考量促參案與公辦都更案的性質不盡相同，準用其評選制度恐怕無法完全符合公辦都更案的需求，因此本次予以修正。

內政部指出，本次部務會報通過的「都市更新事業實施者公開評選辦法」草案及「公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法」草案，主要是明定主辦機關評選實施者時的應辦公告事宜、評選程序與評選會成立機制、任務、委員名單公開機制及相關人員禁止行為等事項，將有助提升主辦機關評選實施者的公平性與專業性。

至於本次通過的「都市更新公開評選申請及審核程序異議申訴處理規則」草案，則是建立申請人提出異議及申訴的機制，對申請人提出異議及申訴的書件內容、主辦或主管機關的審議期限、不予受理的情形等事項均做出明文規定，藉以保障申請人權利。

內政部強調，5項政府主導的都市更新相關子法中，除了今日通過的3項將於近日發布施行外，其餘2項也正加速處理中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法