徐國勇訪「博士分局長」 給基層打氣

2019-06-21 12:28

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔警分局長婁自強是國立中央大學土木工程學博士，他本月17日到任，今天內政部長徐國勇讚其是少見的將才，新埔又是全台客家信仰中心義民廟所在，無論是總統或是院長下鄉，只要到新竹，大概都必定會造訪新埔。

2020年總統大選競爭激烈，徐國勇直言，應該會有很多組參選人，基於前述理由，屆時新埔分局的維安工作必然很辛苦，所以他今天早上基於跟婁自強的私誼和前述公務，特別到新埔分局給基層加油打氣。

徐國勇隨即話鋒一轉說，去年底9合1大選，新竹縣的整體績效最好。其中全國皆知的竹東鎮長賄選案，猶如「肉粽串」一樣被查辦。這是繼約20年前某台南某立委候選人涉案人數多達2000人之後，應該是捲入人數最多的一件賄選案件。

他當場要求新竹縣警局局長黃家琦、新埔分局長婁自強、新埔偵查隊隊長李宗和、以及在場的各所所長們針對明年大選，今年要一樣努力，因為徐國勇認為依新竹縣過去的生態，竹東會出現前述情形，可能在其他鄉鎮一樣也有，只是沒有被發現。

所以他要求查賄佈雷點要要確實，不要執著於數字，只要夠確實，只要1個、2個就可以偵破很大的案子。對於佈雷點，偵查隊長要親自個別去清查，分局長、局長也要分層抽查外，更要嚴格保密。

他說，去年9合1選舉就發生有員警和調查員，因為嘴巴沒有「拉鍊」，過失洩漏相關的偵查訊息，以致破功無法後續擴大發展。

其次徐國勇也針對幽靈人口查察要求員警內勤人員也要有所努力，因為這類案件一開始就要靠比對的功夫。

他說，戶政司會在戶籍確定有投票權的截止日以後，就會立即把相關、有特殊異動，或是有一些比較異常異動的資料送交警方，只要稍微比對一下就可以有所察覺。

他也強調，幽靈人口有罰「未遂（犯）」的，只要戶籍遷入後縱然最後沒有投票依舊有構成犯罪之虞。

不過儘管幽靈人口很多可以事後辦，但事前進行查辦也很重要，畢竟就像是9合1的里長選舉，就算只是差個1、2票一樣會影響選舉結果。

徐國勇說，他對於員警依法的執勤作為，像是遭到對方暴力脅迫危及性命時，哪怕是開槍，他也力挺，有積極作為，像是日前發生在桃園的狹持人質事件，他也在第一時間裁示，給居首功者破格升職，不只是敘獎，請基層同仁勇於任事。

除了前述給基層的支持，徐國勇也舉去年查辦幽靈人口的實際案例說，某縣市1個戶政事務所有100多個有幽靈人口之嫌的人遷入，代辦者還是「某人的助理」，當員警查察時竟面臨到這個戶政所主任拒絕配合提供資料，連當地的警察局局長都頭痛。

他獲悉後立刻只是把這名主任列為「共犯」展開偵查，不僅指示當地警局向院檢聲請搜索票，直接搜索該戶政事務所，如果該戶政所主任依舊不配合，就先行以「妨害公務」罪嫌逮捕法辦，才終於排除前述偵查上的阻撓。

至於剛上路的615偵查不公開法，會不會妨害警方即時發佈查賄成果，一方面打擊意圖賄選者的僥倖心態，另一方面展現警方查賄的決心和具體作為？

徐國勇說，這個法的立法意旨是要力求「溯源」，避免還在往上溯源的偵查當中，一公布線索就斷掉。所以一定是有案情上的需要才會有偵查不公開的問題，如果案情明朗了、達到可以公開、不會有其他會影響偵查的問題，自然就會全部對外公布。

徐國勇也強調，前述對外公布的時機，其實未必要在檢方起訴之後，有些像是要必要即時對民眾示警的，像是性侵、或隨機傷害（殺人）的案件也會適度公開，好讓民眾及早留意，這些都會在偵查不公開的例外之下做處理。

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