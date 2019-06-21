視察新埔分局 徐國勇稱替基層警爭取到好康

2019-06-21 13:16

［記者黃美珠／新埔報導］內政部長徐國勇今天視察新竹縣新埔警分局時宣布，他幫警察同仁跟桃園市長鄭文燦爭取到，蓋在中壢捷運站出口旁社會住宅，將從原定的5％保留給警察住，現在提升為20％保留給警察喔！至於利用保二總隊所蓋的社會住宅，他則決定，限定保留給2線1以下同仁居住，特別是剛畢業、新成家、或是懷孕、家有年幼小孩的，他都會加分，給予更多的優先機會。

針對有某退警稱住院要付費，哪有免費這回事？徐國勇直言，這是當事人用政治意識刻意污衊小英總統的說法。

他說，就像健保住院，如果住的是單人房就要補差額一樣。退警住三總，依照健保規定，2人房自然不用補費用，就像公務出差坐飛機免費，但要是你選擇搭頭等艙，補了費用卻說我們騙人，國家沒有付交通費，可以這樣講嗎？這是不對的講法！他請基層員警要幫忙說清楚、「講出去」。

徐國勇說，我們的醫療福利是從5月1日起，依法是不溯及既往的。也就是5月1日以前住院者的自付額仍要自付，5月1日以後就不用錢。

剛好有個海巡弟兄在4月就住院，自付費約要10萬，這樣1個月的薪水就沒了。

總統蔡英文認為這樣對同仁不夠照顧，所以找來三總的院長，要求用「結帳日」計算的，所以最後這名同仁5月初出院，真的一毛錢都不用花。同期也還有退休警察、跟因公殉職員警的眷屬一樣受惠。

徐國勇還說，政府照顧員警，社會住宅提供至少保留5％給警察同仁住。其中保二總隊整棟蓋起來，全部1.4公頃全給警察住，這樣至少6、700戶。

最近他也跟桃園市長鄭文燦講，中壢捷運站的出口旁邊的社會住宅，警察保留戶從5％提升為20％，結果鄭文燦也一口就答應了。

至於保二這塊，徐國勇說，他決定保留給2線1以下的基層同仁，符合資格者不分年紀都可以去抽。

但是對於年輕的警察同仁，如果又是剛畢業、新成家、或是懷孕、有年幼小孩的，他都會加分，給予更多的優先機會。

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