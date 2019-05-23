來回20多次！黃國昌跳針質詢 徐國勇跳針回復

2019-05-23 17:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會今審查「平均地權條例部分條文修正草案」，時代力量立委黃國昌質詢時不滿委員會未併案審查行政院版草案，與內政部長徐國勇爆發激烈口角，其中黃不斷跳針狂問「沒有預售屋登錄你接受不接受」，徐也一直重複回答「我沒有撤回啊」、「不能怪到內政部」，兩人音量越講越大，一問一答重複約20多次，場面火爆，但最後仍無交集，只能不了了之。

這段插曲始於黃國昌不滿內政委員會今僅排審民進黨立委張宏陸提案版本，未將政院版併案審查，導致民間團體十分重視的「實價登錄精確化」與「預售屋即時登錄」兩大重點未能排審。黃國昌質詢時痛批，行政院長蘇貞昌去年告訴大家要搞「實價登錄2.0」，現在卻只剩「實價登錄0.5」，「居住正義是在打假球嗎？」

對於黃國昌的質疑，徐國勇則回嗆「不要怪到內政部」，他強調，行政院版現在還是在立法院，內政部並沒有撤回，今天審的法案是立法院排的，不是他排的，「如果我有撤回，你再來怪我！」

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