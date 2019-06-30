培養專注力、平衡感和情緒管理 獨輪車親子營今開訓

2019-06-30 11:58

［記者陳恩惠／桃園報導］「桃園市108年度兒童專注力與情緒管理訓練獨輪車親子營」，今天上午舉辦開幕典禮，桃園市長鄭文燦出席說，獨輪車是桃園特色運動之一，在二O一七年教育部體育署舉辦「地方特色運動」票選活動獲第一名，這項運動有平衡身心、紓解壓力、培養專注力和管控情緒多項優點，所以從青少年積極推廣發展到身心障礙學生，希望透過獨輪車親子營活動，讓身心障礙或有情緒困擾學生，在教練、助教從旁指導及協助下，第一次接觸獨輪車就能快速上手，提升專注力、增進人際互動和親子關係，進而順利克服情緒障礙。

鄭文燦表示，市府相當重視身心障礙學生教育學習，教育局今年暑期開辦「國小課後照顧身心障礙學生暑期專班」四十五班，以及「身心障礙幼童入學國小準備班」十二班等，提供多元的成長活動，協助身心障礙學生順利適應及學習成長，同時也減輕家長負擔。

教育局長高安邦表示，中埔國小和桃市體育會獨輪車委員會舉辦第八屆的「兒童專注力與情緒管理訓練—獨輪車親子營」活動，只要診斷為注意力不足過動症（ADHD）或具有行為、情緒困擾的國小至高中身心障礙學生都可以報名參加，為期五天的獨輪車親子營，總共有卅對六十位的身心障礙學生、家長共同參與活動。

中埔國小校長黃慶宗也說，獨輪車需要高度平衡，透過練習可促進腦力、腦神經發育，進而有效控制情緒，尤其以十二歲以前的訓練最能展現良好效果，因此校方為了滿足身心障礙學生及家長的需求，每年舉辦獨輪車親子營活動，期盼身心障礙學生能獲得更好的學習和成長。

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