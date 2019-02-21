全校近9成學生會騎獨輪車 高朗國小台灣燈會秀美技

2019-02-21 20:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣獨輪車運動8年多，屏東縣鹽埔鄉高朗國小有近9成學生都會騎獨輪車，歷年征戰全國大賽得獎無數，今天（21日）下午應邀在台灣燈會的地方舞台演出，贏得熱烈喝采。

鹽埔鄉高朗國小2010年起推動獨輪車，學生藉此找到舞台、建立自信，2016年至2018年間，拿下過屏縣主委盃獨輪車錦標賽團體花式第1名、縣運團體花式前2名、女子組獨輪車競賽個人花式前3名等佳績；去年在教育盃全國獨輪車錦標賽，更一舉獲得團體花式第3名、隊長楊家欣奪高年級個人花式競技亞軍、胡恩瑜與陳子芸合力摘下中年級雙人花式冠軍。

學校老師洪志強雖然不會騎獨輪車，擔任教練卻能教出高徒，他表示，從不會到能騎，起碼要從車子上掉下來500次，學生們的勇氣與毅力，讓他十分感動。

台灣燈會30週年在屏東舉行，高朗國小10位獨輪車好手，今天下午在校長陳奕翔帶領下，應縣府邀請到大鵬灣主燈區表演，為了展現最好的一面，學生每天努練習，比參加競賽還認真；果然精彩的團體花式演出贏得熱烈喝采，小朋友們說，能在家鄉舉辦的台灣燈會中表演，真的很光榮。

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