獨輪車領畢業證書 金門多年國小祝畢業生「獨立自主」

2019-06-18 20:21

〔記者吳正庭／金門報導〕金門多年國小今天舉行畢業典禮，承襲17年傳統，畢業生騎著獨輪車到校長面前領取畢業證書；校長陳來添說，騎獨輪車領畢業證書背後象徵的是同學更多的努力過程，也期盼畢業生學習獨立自主，未來踏上人生旅途更有能力獨力前行。

小班小校的多年國小，國小畢業生17人、幼稚生12人，全校師生約110人；不僅畢業班家長親友到場參加，連子女已經畢業的校友家長，也有人出席，為的是到這座僻居一隅的鄉間小校，看看全縣僅有的「獨輪車畢業典禮」。

正逢畢業熱潮，縣府教育處長羅德水、議員李應文、「地主」金沙鎮長吳有家及多位校長、鎮民代表及地方社區代表均在趕場後陸續趕到，讓可愛的小朋友順著司儀的介紹聲頻頻問好：「處長好、議員好、代表好....」。

全體師生趕在畢業前夕，共同完成大禮堂頒獎舞台的背景彩繪「揚帆祝福」，熬夜創作的氣球佈置，希望能像魔法般點亮畢業典禮。

典禮開始，畢業生躍上陪伴6年的獨輪車，以絕佳的默契，手拉手，完成1圈又1圈的表演，好多拿著手機記錄的家長，眼神都充滿驕傲。

17名畢業生，在班導黃瀅如牽手扶持下再1次踏上獨輪車，有人搖搖晃晃靠近校長陳來添跟前，也有人使出「雙腳撥輪」的高超技術，都在陳來添伸手接引下順利領得畢業證書，踩踏完在校的「最後一哩路」，小小畢業生臉上露出開心的成就感。

陳來添說，多年國小從2003年開始騎獨輪車領畢業證書；同學從1年級學車，中間不知摔過多少回，除了訓練同學體能，也是1種心性的鍛煉，相信同學經過這些經歷，對於未來面對人生的考驗都會有幫助。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法