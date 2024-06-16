家務移工盼納長照 衛福部規劃中階人力可成照服員

移工團體到衛福部陳情，盼家庭看護工納長照體系。（台灣移工聯盟提供）

2024/06/16 18:27

〔記者林惠琴／台北報導〕今（16日）是「國際家務工日」，台灣移工聯盟與多名家庭看護移工及聲援團體到衛福部陳情，指21萬名家庭看護移工是長照主力，卻長期欠缺法令保障勞動權益，呼籲納入長照規劃，否則長照走不遠。衛福部長照司副司長吳希文表示，目前已規劃符合一定語言能力檢定、照顧技術能力的中階家庭看護移工，未來可適度逐步開放成為社區式或居家式服務機構的照顧服務員。

移工團體對新上任的衛福部長邱泰源提出喊話，希望家庭看護移工納入長照制度，以及逐步廢除1對1、24小時、在宅（live-in）外籍看護的家庭聘僱制度，轉由政府特約的長照機構聘僱，以多對多的協作方式提供長照服務。

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台灣移工聯盟專員王俐婷表示，根據監察院報告，2022年長照需求人數估已高達82萬人，其中老人占65.43%，但同年6月底長照服務體系登錄照服員僅9萬2558人，其中居家服務員4萬9425人，顯示21萬餘名的家庭看護移工，才是我國最重要的長照人力。換言之，即便政府早在2008年啟動長照計畫，但目前台灣大部分長照服務，仍然不是由政府提供，而是由沒有勞動法令保障的移工在長工時、低工資等血汗勞動處境中承擔。

來自印尼的Cici，在台灣擔任家庭看護移工已有1年半的時間，一開始被告知工作內容是照顧老奶奶，但實際被要求照顧老奶奶及打掃4層樓房子，每天早上6點工作到凌晨12點才休息，且沒有午休時間，甚至因為工作從梯子上摔下來，導致腰部受傷，就被送回仲介公司。

後來換了新雇主，Cici照顧1名體重110公斤的老奶奶，每天要搬動老奶奶到輪椅上、到廁所至少5到8次，腰部都疼痛難忍，還要做6個人的飯，打掃所有房間，若告知雇主不適，只是換來痛罵，最後選擇求助印尼勞工團結組織（GANAS），被引導到非政府組織的庇護所，終於得到了治療，逐漸康復。

王俐婷指出，衛福部在監察院調查時宣稱「家庭看護工的聘僱是長照政策實施前既已存在之事實，與長照服務推動的核心概念不同」，但家庭看護移工實際上就是在從事長照工作，不應該有人在這個過程中受到傷害或剝削，呼籲政府落實國際勞工組織2011年通過的第189號「家事勞動公約」，為外籍家事勞工提供有力的法律保護。

王俐婷強調，個別家庭聘僱制度，實質上就是奴工制度、血汗長照，推行長照10年計畫、長照2.0等政策，家庭看護移工的處境仍未好轉，呼籲將現有家庭看護移工納入長照體系，並轉由長照機購聘僱，可落實專業訓練，提升照顧品質，移工也可擺脫血汗的勞動處境，休息、休假等勞動條件有勞基法最基礎的保障。

針對家庭看護移工納入長照體系，吳希文表示，家庭看護移工屬於家庭雇主，工作性質是居住在案家，提供陪伴照顧，與長照人員的屬性、定位不同，但仍會持續蒐集意見，審慎評估。不過，她也提到，目前已規劃符合一定語言能力檢定、照顧技術能力的中階家庭看護移工，未來可適度逐步開放成為社區式或居家式服務機構的照服員。

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