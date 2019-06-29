學者：長榮罷工無法取得成果 將成未來工運轉捩點

2019-06-29 23:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會昨日經會員投票後，同意接受新6大方案，罷工最快會在7月2日勞資雙方簽定團體協約後就將落幕。長榮大學航運管理系教授黃泰林表示，長榮航空是純民營公司，政府無法強力介入，這次罷工行動就是單純勞資對抗，最終資方態度強硬、加上訴求無法獲得輿論支持，讓勞方體認到不是每次罷工，都能順利取得成功果實，將會成為台灣勞工運動重要轉捩點：未來有勞資爭議時，工會想透過罷工手段讓資方就範時，會更考慮訴求合理性及罷工發動時機。

黃泰林表示，這次罷工前桃空職工8大訴求，將想談成的目標拉太高，對於資方每項對案都不滿意，才會想要透過罷工來讓資方更加讓步。長榮航空則是因為前面航空業已有2次罷工，相關因應措施都有準備，除了在當天突襲式罷工，沒有辦法因應造成混亂外，後續航班、旅客都有掌握到應對方式，甚至連桃空職工可能再罷第2個10天的航班取消資訊都已規劃完整。

黃泰林說，隨著時間拉長，長榮資方本身資本額、財力雄厚，可以打持久戰，而工會資本沒辦法跟資方抗衡，短時間沒辦法幫會員爭取到理想結果，優勢就一點一點流失。資方這種強硬到底的態度及最終的結果，雖然勞資雙方、旅客、旅行業者大家都輸，但對未來可能有的勞資爭議，會是一個轉捩點；因為勞方體認不是只要罷工就有成果，加上訴求未獲輿論支持，未來會有爭議時要爭取權益，一定會更加保守，仔細研擬好各項訴求，可受輿論公評後，才可能會發動罷工。

桃空職工這次罷工，政府只能道德勸說完全沒有辦法介入，而航空業攸關民眾行的需求，也讓罷工預告期或授權期變成多數人共識，黃泰林表示，真正會造成旅客大亂的，就是開始罷工的那一刻，相信這次罷工過後，勞動部與交通部會認真討論罷工預告期，希望接下來半年內就能拿出修法草案。

消基會董事長雷立芬表示，仍要呼籲政府，運輸業一定要有罷工預告期，才能回應社會大眾的期待。而這次罷工到昨日工會同意六項方案，看起來很多內容都是能夠透過協商達成，沒有必要罷工後再協商，讓雙方都得不到好處；呼籲未來有勞資糾紛，資方可以考慮多讓步一些，勞方提訴求時，也可參考以前罷工的經驗，針對資方完全不可能答應的禁搭便車、介入公司治理等，前面的經驗就告訴你不可能成功、消費者也不支持，勞方最後也都會讓步，那就沒有必要再提出來。

另外，對於旅行業方面，碰到罷工都要先代墊旅客安置、簽轉費用，雷立芬表示，呼籲政府可以介入，要求有罷工的航空公司，多少時間內需先給旅行業者一筆款項，否則旅行社恐受到這種無妄之災而倒閉。

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