協商破局！長榮勞資下週二續談 空服員繼續罷工

2019-06-29 22:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市空服員職業工會發起罷工10天後，會員投票同意長榮航空所提訴求，今天傍晚5點在桃園市政府舉行勞資協商，由勞動部政務次長劉士豪主持，工會代表對於不秋後算帳條款有意見，要求不得懲處將旅客丟包18位空服員，但資方有不同看法，經過4小時馬拉松協商後仍無結果，勞資雙方都批評對方沒有誠意，雙方將於下週二再度協商。

劉士豪說，雙方協商並未破局，將於下週二繼續協商，協商沒有結論的主因是工會提出的版本有些是新的、超過八大訴求部分，公司首次接到這樣內容，所以雙方沒有交集，希望都回去想一想，再行討論。

長榮人事副總經理蕭錦隆說明破局原因，是討論「參與罷工行動之會員給予不秋後算帳」協議時，長榮同意比照當初華航版本，但工會仍然有意見，此次18位空服員將旅客丟包一事，工會認為是合法罷工，但長榮認為是擅離職守，罔顧旅客的權益，工會要求公司對這18名空服員不得予以懲處，公司基於公理公義、實難接受，雙方認知有明顯差異。

桃園市空服員職業工會接受媒體訪問時指出，雙方討論「不秋後算帳條款」就觸礁，工會提出多點訴求，包含參與罷工會員權益需恢復至罷工前狀態、會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主；公司不得對參與本次罷工會員、幹部以及協助人員追究法律責任、公司若有不當勞動行為，經勞動部裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序，公司都不同意，因此工會決定繼續罷工，也請會員繳交切結書，並配合罷工棚輪班。

長榮航空勞資協商，資方代表共有9人，由人事副總經理蕭錦隆帶隊，工會則由常務理事陳瀅、理事廖以勤等13位代表參與協商，桃園市政府勞動局長陳靜航也列席，但採閉門會議，不開放採訪也不直播。約有100多名長榮空姐到場聲援工會，高喊工會加油，警方安排她們坐在市府大廳休息。

而團體協約協商只討論「參與罷工行動之會員給予不秋後算帳協議」就觸礁，事實上，除了不秋後算帳條款，資方所提對案包含提供飛安服勤獎金從300元到500元不等；BR198、BR108東京航線10月到隔年3月開放過夜，BR716北京航線4、6、7、8等4個月開放過夜；人評會開放民選教官5名輪值參與人評會議佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃；工會理監事共11名（依實際人數為主），每年25天會務假。

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