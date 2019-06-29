協商破局！已收近千份切結書 長榮空服員：罷工到底

2019-06-29 21:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空空服員罷工行動，因勞資協商破裂，尚未落幕，消息傳回長榮航空總部前罷工棚，引起群情激憤，讓空服員們高喊：「一點協商方案都沒有，資方擺爛，空服員受夠了，再坐幾天都願意！罷工到底！」

罷工棚從下午開始收取罷工空服員們的切結書，內容載明「因參與工會罷工活動而同意交付三證...本人願遵守...投票結果，並同意依工會指示將三正繼續交予工會保管，並切結不以任何形式要求取回（包括且不限於委任律師、配合公司或另向主管機關申辦補證），直到工會宣布罷工結束及通知發回三證為止」。

工會幹部說，目前收到的切結書，已經有近千份，象徵罷工空服員們團結一心，絕不放棄的決心。

桃園空服員職業工會針對「協商未果、罷工繼續」也發出聲明稿，全文如下：

一、 雖本會於昨日與董事長林寶水碰面，並約定今日簽訂團體協約。然而，雙方討論到第一條不秋後算帳條款即觸礁，除公司並未提出不秋後算帳之具體方案，在工會提出具體條文後，公司也未回應，雙方約定7月2日進行下次協商。

二、在團體協約簽訂前，罷工繼續，請會員繳交切結書，並配合罷工棚輪班。

三、針對不秋後算帳，本會提出具體方案如下：

1.參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態。

2.會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主。公司要同意開放GPM（group meeting）工會宣傳時間，每場30分鐘。

3.公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償。

4.公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序。

5.兩造同意遵守團體協約法第23條之和平義務。

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