警示、定位帶導盲磚 指引安全回家路

導盲磚上的點狀與直條的作用

2024/06/17 05:30

〔記者董冠怡、何玉華、蘇孟娟／綜合報導〕為了解決引導型導盲磚亂象，各縣市政府多改以警示型式的導盲磚，根據道路狀況切出定位帶、警示帶，協助視障者有一條安全外出或回家的路。

依道路狀況切出定位帶、警示帶

依據中華民國國家標準（CNS），導盲磚分成警示型式、引導型式兩類，並依使用情境區分出定位帶、警示帶、引導及前進設施四種，提供視障者等待穿越馬路的位置；攔截並引導視障者至定位帶；引導視障者由警示帶找到定位帶；引導視障者從定位帶出發進入車道，銜接行人穿越道視障引導標線。

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新北市府養護工程處科長陳衍派說明，新北路口、路型種類繁多，而且行人穿越道劃設位置不一，擔心視障者無法於人行道接近路口處，找到穿越口的位置，目前在「市區道路及附屬工程設計規範」中，訂有整齊邊界線，以供視障者依循前進；路口導盲設施則按內政部訂定「市區道路人行道路口導盲設施設計指南」參考應用，因地制宜改善路口無障礙設施。

台北市新工處表示，道路設置警示帶引導視障者至定位帶，以及設置定位磚提供等待穿越馬路的位置，讓視障朋友知道行穿線在哪裡，以及在哪裡等待過馬路。

台中市建設局長陳大田指出，內政部修法後，現行人行道已不再施作引導型導盲磚，視障者改沿人行道邊界行走，另在十字路口交叉處設停止磚、警示帶、定位磚等提示，讓其停等紅綠燈。

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