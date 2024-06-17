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苗栗火車頭園區委外 拚10月開園

苗栗火車頭園區將由委外業者裝修，預計10月正式開園，展列各式老車頭，並提供餐飲、工藝手作體驗。圖為轉車台大廳。（資料照）

苗栗火車頭園區將由委外業者裝修，預計10月正式開園，展列各式老車頭，並提供餐飲、工藝手作體驗。圖為轉車台大廳。（資料照）

2024/06/17 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕斥資十億元籌建的苗栗火車頭園區，已由台灣鐵路公司委外營運，目前進行驗收點交作業，再經園區承攬業者接手裝修，預計於十月開園，除有各式老車頭展列，也規劃提供遊客餐飲、工藝手作體驗等，期許成為帶動苗栗觀光發展的新亮點。

規劃餐飲、工藝手作體驗

苗栗火車頭園區位於苗栗火車站旁，原是鐵道文物展示館，前行政院長蘇貞昌於二○一九年視察，見館內展示多輛火車老機車頭，建議興辦火車頭園區，保存珍貴鐵道文物，以帶動苗栗觀光發展。

苗栗火車頭園區建置計畫，由客委會、交通部、內政部國土管理署及台鐵公司共同辦理，並於今年一月辦理竣工典禮，但迄今尚未對外開放，地方關心也期盼殷殷。

台鐵表示，園區建置經費由客委會補助，硬體工程由國土署辦理，目前辦理驗收點交作業，預估六月底可點交給台鐵；園區採標租委外營運，也已標出，完成點交後，廠商依契約在一百天內進場完成裝修及策展，開園日期可望落在十月。

園區營運業者也參加六月七日到十日的鐵路便當節。業者指出，火車頭園區占地五千七百餘坪，包含轉車台大廳及列車展示館兩大部分；另，願景館設有鐵道人文歷史故事之常設展，文創小舖規劃由在地工藝家進駐提供遊客相關手作體驗，微型聚落及主題餐廳則引進餐飲及藝文連鎖品牌，並展售客家農特產，將營造成親子歡樂的活動空間。

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