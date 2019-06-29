迎接暑假賺觀光財 台南古蹟漫遊券出擊

2019-06-29 15:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接暑假「賺鈔票」！台南市文化局連續第3年推出台南古蹟漫遊券，遊客只要150元，就可在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區等5大園區中選擇4處免費入場，以及台南左鎮化石園區等園區享優惠價，漫遊券從7月1日起開始販售，透過聯合行銷，希望再創旅遊高峰。

據了解，文化局從2017年開始，結合古蹟園區，推出古蹟pass券，首度推出，從當年8月到12月，就售出3萬6724張票券，為市庫增加550萬8600元收入。去（2018）年，文化局再度推出古蹟漫遊券 ，因為反應熱烈，銷售時間延長到今（2019）3月，共計售出5萬8908張票券，總金額達883萬6200元。

延續前兩年亮麗成績，除了有十鼓仁糖文創園區享優惠，今年加入全新景點生力軍「1661台灣船園區」，以及新興景點台南左鎮化石園區、台南市美術館門票75折優惠外，只要在古蹟園區消費時出示漫遊券，單價50元以上商品即可立享9折優待。

文化局表示，2019台南古蹟漫遊券，限期販售至今年12月31日，目前在5處古蹟景點售票口皆可購買，各園區門票使用皆無限期，這次來台南逛不完，下次來台南，還可以出示漫遊券繼續玩，相當超值，也希望這樣的旅遊模式，能吸引更多國內外遊客到台南，感受歷史古蹟和特色景點的無窮魅力。

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