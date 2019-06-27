未驗收捷運站掛購物節看板 中市議員轟︰州官放火

2019-06-27 13:25

〔記者張菁雅／台中報導〕首屆台中購物節將於7月10日登場，台中市政府賣力宣傳，有民眾發現捷運綠線多處車站也掛上宣傳看板，並表示，這跟建商沿街掛售屋廣告有何不同？台中市議員張耀中也質疑看板的合法性與安全性。對此，捷運工程處表示，捷運站體共懸掛8面帆布廣告，符合法規及安全規定。

民眾表示，最近開車經過文心路，發現捷運綠線台中市政府站、水安站、南屯站、豐樂公園站的站體都掛上台中購物節的宣傳廣告，過去看到沿街掛廣告看板的多半是建商，現在市府竟然也如法炮製？

張耀中指出，購物節活動是台中的喜事，市府加強宣傳是應該的，但捷運站尚未完工驗收，市府到處掛看板，不但成為違規廣告，也會影響行車安全；另外，市府過去對拆除違規廣告的態度強硬，現在自己也在掛，是「只准州官放火，不准百姓點燈」。

張耀中建議，市府應該使用合法管道，例如向環保局申請懸掛羅馬旗，整齊又熱鬧；且現在是網路時代，應多利用網路宣傳，尤其年輕人對購物節活動最感興趣，找對管道、投其所好，才能發揮最大效果。

對此，捷運工程處長黃國書表示，台中購物節廣告為公益性，捷運站共掛8面，懸掛處在站體與出入口連通道或出入口外牆鷹架，根據「台中市建築管理自治條例」規定，鷹架懸掛廣告必須向都發局申請，都發局認為捷運工程屬「特種建築物」，非該自治條例所管，權責單位是交通局。但針對特種建築物懸掛廣告，法規沒有特別著墨，因此，捷運工程處參照上述自治條例規定，進行安全評估後，提請交通局審核。

黃國書指出，站體與出入口連通道看板無安全風險，至於鷹架上的廣告，是掛在外面的防塵網，加掛廣告後，已請廠商加固防塵網；另外，颱風來臨前，廠商會取下防塵網，帆布廣告也跟著拿下來，安全沒有問題。

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