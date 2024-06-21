06/21 各報重點新聞一覽

經民連等民團號召群眾集結立院外反國會濫權，許多民眾紛紛手持各式支持覆議案標語，表達力挺民進黨所提出的國會改革覆議案。（記者田裕華攝）

2024/06/21 06:26

自由時報

國會擴權覆議案 今表決 逾8千青鳥集結怒吼：反濫權

立法院今將進行「國會擴權」覆議案表決，經民連等民團自週三起連續三天號召群眾集結立院外反國會濫權。立院昨繼續召開全院委員會審查覆議案，面對豔陽高溫，院外的民眾不減熱情呼喊訴求，晚間現場人數則達八千人。民眾今將於立院旁濟南路、青島東路再次集結，民團呼籲民眾踴躍參與，延續能量，持續向擴權立院施壓。

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退休軍警赴中 近一年8起遭不當留置 陸委會：不排除中方趁機拉攏吸收

國人赴中國旅遊屢遭中共盤查留置，陸委會發言人梁文傑昨更表示，近期台灣具有退休軍警身分的國人，遭中方不當留置案件，最近一年至少有八案，留置時間長短不一，前往中國務必留意安全。

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神鬼夫妻密集跌倒 詐保5千多萬 10年跌近千次 狂領意外險…

現年五十三歲的周姓男子與五十六歲妻子，涉嫌於二○一四年替自己與未成年女兒投保近十家保險公司的實支實付「意外險」及「意外傷害險」，隔年開始密集「跌倒受傷」，再就診取得不實診斷證明或自購藥材，十年來詐保五五○四萬元。刑事警察局偵七大隊第一隊逮捕周男一家三口，查扣在花蓮置產的別墅、農舍和一筆土地，以及總值二三九二萬元的金鑽條塊兩百六十條、上百盒高價燕窩等物，依詐欺及洗錢罪移送法辦。

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聯合報

麥寮電廠延役 環團：賴政府德跳票

台電和台塑石化麥寮燃煤電廠簽訂廿五年的購電合約，其中一號機應在上月底中止運作合約並除役，不過，台電昨天表示，由於該機組發電量還沒達到原合約目標，在二○二五年底以前，都可補發電量。此舉引發環團及當地居民不滿，質疑經濟部說不缺電，卻讓機組延役，痛批賴政府大跳票，要求經濟部與台電不能跟台塑化展延合約期限。

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國會外青鳥鬥藍鷹…覆議案表決大戰 山雨欲來

立法院接連兩天審查國會改革覆議案，朝野今天將正式上演表決大戰，場外則有「青鳥」對決「藍鷹」。儘管朝野協商已簽字、民進黨團多次強調不會惡意杯葛，但朝野彼此仍極度不信任，國民黨團昨下午緊急動員藍委進議場，並於下午四時展開夜守議場行動。立院場內場外山雨欲來氣氛詭譎，也將於表決戰後一觸即發。

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中國時報

藍甲級動員綠稱不杯葛 覆議案今投票表決

青鳥、藍鷹正面對決！立法院21日將針對行政院提出國會改革覆議案記名投票。雖民進黨已強調不杯葛，國民黨仍不鬆懈，昨日再次輪班守議場，確保今日順利護送立法院長韓國瑜主持議事。朝野都於立院周邊搭台宣講，警方更出動1000人維安，就怕擦槍走火。面對在野堅定態度，覆議案幾可確定將被否決，行政院長卓榮泰昨也說，倘覆議失敗，會在法律「生效後」提釋憲。

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每月公告電力 學者評無實際用處

台北市西門町、內湖及屏東市近日接連發生跳電，被外界解讀為缺電，經濟部長郭智輝20日在立院受訪重申「沒有缺電」，為免大家誤解，7月到12月每月將公告電力數據，每個月有多少電、會用多少，包括夏天及10月份為了降碳會各用多少電都會公布，讓大家安心。不過，學者批評「無實際用處」。

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陸委會發言人梁文傑昨表示，台灣具退休軍警身分的國人遭中方不當留置，最近一年至少有8案。（記者陳鈺馥攝）

周姓夫妻10年來詐保5千多萬元，依詐欺及洗錢罪移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

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