想開哪款國產車？ 台中購物節開放民眾票選

2019-05-23 16:51

〔記者張菁雅／台中報導〕首屆台中購物節將於7月10日開跑，民眾消費累計500元，即可參加抽獎，有機會住千萬豪宅、開名車。台中市政府經發局今日表示，豪宅、汽車獎項都將開放民眾票選，其中，國產車票選活動即日起至5月31日率先登場，民眾可從6款市價70萬元左右的國產車選出最喜愛的1款，6月3日公布票選結果。

台中購物節在7月10日至8月18日舉行，活動期間，民眾消費累計500元，上網登錄即可參加抽獎，獎項包括價值千萬元的精品豪宅及2輛進口汽車、3輛國產汽車、總統套房住宿等。

為增加與民眾的互動性，經發局挑選6款市價70萬元左右的國產車，包括納智捷S3、三菱LANCER、豐田Yaris、日產Livina、現代ELANTRA及福特Escort，即日起至5月31日開放民眾票選，6月3日公布票選結果。

經發局指出，未來也將舉辦進口車及千萬豪宅票選活動，想開哪款車、想住那裡自己決定，藉此增加與民眾的互動性，進而提升到台中消費的意願。

另外，經發局長高禩翔表示，市府正招募台中購物節優惠商店，目前包括新光三越、中友、廣三及金典等百貨業者及各大商圈已陸續加入，台中麗寶Outlet Mall、台中港MITSUI OUTLET PARK及連鎖餐飲業的麥當勞、肯德基及必勝客也都支持活動，肯德基及必勝客更規劃推出台中限定優惠套餐，優惠店家數目標是1萬家，目前已達4400多家。

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