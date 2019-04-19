議員批台中購物節剩80幾天仍無企劃 市府稱依期程進行

2019-04-19 16:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕積極推動官方舉辦的台中購物節，市議員黃守達今（19）日在議會質疑，購物節開跑只剩80幾天，市府卻連詳細企劃都沒有，「拚經濟」恐是唬攏市民、畫大餅而已；市府指出，均依期程進行中，盼活動讓大家耳目一新。

黃守達表示，盧秀燕宣示今年7月10日至8月18日的台中購物節，要比照香港、新加坡、義大利，成為「世界第四大購物節」。但除了那場記者會，至今卻沒有任何動作，甚至在市府經發局、觀旅局的專案報告、追加減預算、業務報告裡都隻字未提。

黃守達質疑，盧秀燕號稱要「開台灣之先」，其實台南市早在2011年賴清德市長任內，就舉辦過台南購物節，並持續至今，對象網羅台南市所有有開發票的店家業者，網站建置與配套行銷也相當完善。

市議員邱素貞也說，前市長胡志強曾在2011年舉辦過台中購物節，盧秀燕並非首創，涉嫌掠人之美。但當時活動過後，商圈經濟宛如曇花一現，也未見好轉，希望盧市長積極提出可長可久，創造商機的具體辦法，吸引人潮，避免流於煙火式行銷。

黃守達表示，剩下80幾天了，購物節連詳細企劃都沒出來，店家業者如何跟進與配合？商圈都在等，大家也很期待，請市府加緊腳步。否則台中購物節要怎麼替台中市民拼經濟？恐是唬攏市民，淪為盧秀燕畫的大餅。

經發局指出，市府團隊已召開多次購物節會議，從資料搜集、調查、獎項贊助、經費到位、與公協會開會討論等，均依期程逐步進行中，並謹慎研擬機制與活動內容，期望台中購物節活動帶給業者與民眾耳目一新的感受。

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