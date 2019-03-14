首屆台中購物節暑假登場 消費滿額抽「千萬豪宅」

2019-03-14 20:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府將自7月10日至8月18日舉辦首屆「台中購物節」，今日舉行記者會公布購物節內容。台中市長盧秀燕表示，活動期間「全城打折」，且在台中市單筆消費滿500元，即可參加抽獎，將送出千萬豪宅、5台汽車、6間總統套房、6台電動機車等大獎，歡迎民眾暑假到台中盡量買、盡量玩、盡量吃。

盧秀燕指出，目前全世界有3大購物節，包括香港、新加坡及義大利購物節，未來將有第4大購物節，就是「台中購物節」，台中是時尚、美食、玩樂及宜居之都，「台中購物節」將「全城打折」，且「週週抽大獎，週週有活動」，消費滿500元，即可參加抽獎，買愈多、抽愈多，活動期間將抽出5台汽車，每週抽出1間總統套房，最後一週將抽出最大獎千萬豪宅，市府並將全額負擔稅金，讓大家「扎扎實實」拿到千萬豪宅。

市府邀請藝人吳姍儒（Sandy）為首屆台中購物節代言，她表示，台中好吃、好玩、好買，距離又近，她常搭高鐵到台中逛商圈、夜市、百貨公司，台中購物節非常吸引人，買東西還能抽獎，她一定會認真買。

市府觀旅局長林筱淇則說，台中購物節時間為7月10日至8月18日，這段期間，台中還有大安沙雕音樂祭、好湯溫泉季、台中動漫節等活動，搶攻各年齡層族群，建議外縣市民眾提早規劃3天2夜以上旅遊行程，到台中旅遊、購物。市府預計台中購物節將吸引400萬旅次，創造百億以上商機。

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