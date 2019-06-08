200隻小石虎同台 宣傳台中購物節

2019-06-08 18:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中購物節下月10日登場，市府與美術園道商圈管委會今（8）日邀請台中城市吉祥物「樂虎」前往美術園道宣傳，與200隻紙雕藝術石虎形成龐大的宣傳陣容，呼籲各界暑假到台中旅遊、消費，抽精品豪宅、國產汽車等大獎。

「台中購物節」7月10日登場，市府推出消費購物滿500元，即有機會抽中精品豪宅、國產汽車等大獎。看準活動商機，包括美術園道、天津路服飾、東海藝術街等商圈皆共襄盛舉，祭出多項限時優惠。

美術園道商圈管委會宣傳「台中購物節」，今在五權西三街與五權五街口的綠地廣場展示200隻紙雕藝術石虎，石虎姐姐「樂虎」也前往共襄盛舉。商圈主委趙成年表示，商圈管委會長年舉辦公益活動，期盼藉由台中購物節活絡商圈氣氛、共創商機。

經發局表示，預期台中購物節帶來的商機，陸續吸引商圈業者加入活動，美術園道商圈周邊店家也配合祭出多項限時優惠折扣活動，包括亞尼克菓子工房、巴部屋、一米麥、塔吉特、新月梧桐、京華煙雲等商家都提出好康資訊。

其他商圈則有天津商圈提供2萬6千元購衣劵、大里中興商圈杙仔餅禮盒全面8折、大里商圈店家G2000服飾5折起、東海藝術街商圈推出暑期特惠活動、客家美食及自行車租借8折起、自由路商圈9折起等精彩優惠。

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