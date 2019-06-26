「Tree to Bar」 屏東爭世界巧克力大賽主辦權

今年屏東縣政府力爭ICA亞太區主辦權，希望讓世界看見台灣獨特的「Tree to Bar」產業。（記者邱芷柔攝）

2019-06-26 14:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕有巧克力界奧斯卡之稱的「世界巧克力大獎（International Chocolate Awards,ICA）」去年首度移師亞洲，評審地點在高雄，並在台北舉行頒獎典禮，今年屏東縣政府力爭主辦權，希望讓世界看見台灣獨特的「Tree to Bar」產業。

一般市售量產巧克力，幾乎都是購買可可脂、可可粉等原料後，按比例調配，而精品巧克力則多是「Bean to Bar（從可可豆到巧克力）」，業者收購可可果後，再經過發酵、日曬、烘焙、調味等過程製成巧克力。

屏東可可產業最大的競爭力與特色，就是「Tree to Bar（從可可樹到巧克力）」，種植、發酵到成品都在同一地區完成，賦予了巧克力獨有的風土特色。

屏東縣政府客家事務處處長陳麗萍表示，過去農友單打獨鬥，缺乏專業技術、精良機械，甚至後端行銷也格外困難，這幾年縣府有系統的扶植，水土保持局也透過農村再生計畫協助，從推行種植、輔導加工與品牌行銷做起，帶著農民、業者一起追求符合國際標準。

目前屏東縣可可農戶超過1百戶，種植面積逾200公頃，屏東巧克力自有品牌近30家，並有5座可可莊園，其產業集中在客庄地區，因此縣府去年也向客委會爭取經費，在萬巒鄉打造台灣首座公辦可可園區「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」，預計今年10月完工。

累積產業能量後，屏東縣政府今年積極爭取ICA亞太區的主辦權，希望帶動產業躍進，ICA創始於2012年，在全球分為美洲區、亞太區、比利時、法國、英國等多個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是目前涵蓋地區最廣的巧克力比賽。

陳麗萍透露，爭取世界級比賽不容易，去年ICA首次移師亞洲，台灣為協辦角色，今年縣府積極展現「屏東準備好了！」的實力，加上「tree to bar」的國際吸引力，近日就會有好消息跟大家分享。

曾拿下ICA4項金牌的巧克力業者曾志元（左）與在地青農鍾學麒（右）合作，以「tree to bar」的方式生產巧克力。（記者邱芷柔攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法