屏東巧克力國際發光 奪英國皇家學院大賽6銀6銅

2019-06-12 15:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣近年來發展可可產業有成，在國際賽事得獎不斷，近日又有縣內巧克力品牌，在2019年英國皇家學院巧克力大賽中拿下6銀6銅佳績。

屏東縣政府表示，「英國皇家學院巧克力大賽Academy Of Chocolate（AOC）」與「世界巧克力大賽International Chocolate Awards（ICA）」，是巧克力界規模最大的兩項巧克力賽事，也是所有巧克力工藝師與愛好者的最高夢幻雙殿堂。

今年英國皇家學院巧克力大賽吸引了來自超過46個國家、約1500個產品參賽，比去年多增加將近3分之1的參賽者；屏縣可可品牌福灣巧克力今年是第2度參賽，在「Tree to Bar」類別的眾多參賽者當中脫穎而出，以「福灣巧克力台灣九號雙重發酵粗磨70%」與「福灣巧克力台灣八號極致烘培巧克力62%」，分別獲得銀獎與銅獎佳績，該品牌也在其他類別中拿下4銀5銅。

另一家可可品牌TC巧鋪則「Tree to Bar Flavoured」類別中，以「台灣花生巧克力60%」獲得銀獎，再次向國際展現台灣迷人的風土、在地可可農業與巧克力工藝實力。

屏東縣政府客家事務處表示，屏東可可產業鏈在縣府長期的推行下，已發展出成熟的觀光莊園，近年常有農民或巧克力業者使用屏東種植的可可豆，加工製作成巧克力參加國際巧克力賽事。

縣府表示，今年已再向ICA世界巧克力大賽（International Chocolate Awards）組織爭取來台灣舉辦競賽，將從6月起開始收件，8月底至9月初進行決賽，由屏東縣政府、農委會水土保持局、International Chocolate Awards（ICA）世界巧克力大賽組織共同合辦。

「福灣巧克力 台灣九號 雙重發酵粗磨70%」獲英國皇家學院巧克力大賽銀獎。（圖由屏東縣政府提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法