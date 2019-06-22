8000元買書包貴嗎？ 日本學生書包台灣上架 網路論戰

2019-06-22 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕用8000元買一個書包划不划算？有網友在臉書社團分享，知名美式賣場Costco好市多終於進貨熱門的日本小學生書包，一個要價7999元，和在日本購買比起來，算是非常經濟實惠。但是否值得花這價錢買一個書包，卻引發網友激烈討論。

在日本，一個小學生書包平均要價約6萬元日幣（約新台幣1.7萬元），價格看上去昂貴，但主打一個書包可以用6年。不但皮革的用料講究，又經過特殊設計，有減輕負重、防水、護脊等作用，書包上也有反光材料，不管是雨天或晚上，都能提高辨識，相當耐用。

這種書包意外在台灣走紅，許多人會託親朋好友或找代購從日本買回來，而好市多也看準商機，引進2020年最新款式，一個書包要價7999元，在《Costco好市多 商品經驗老實說》、《爆廢公社》等社團都引發討論。

針對價格，就有兩種不同看法，有人覺得和日本相比，這價格很便宜：「超便宜的，我請朋友直接從日本買回來都要一萬左右了。」、「可能很多人不懂日本設計這個背包的概念，建議大家不要看到價格就傻眼了」、「便宜了！這款一般都一萬多呢！」。

但也有人認為，在台灣7999用來買一個書包，價格還是太高：「這價錢……難怪小丸子的媽媽不肯買新書包給她……」、「夭壽喔，我小時候的背包大概是399吧.....」、「這個價格應該是我從小學到大學書包的價錢。」

也有人針對功能，和是否適合台灣小學生發表看法：「這個不太適合台灣的氣候跟書本量」、「小學有背，放椅子上就沒位子坐，掛後面起床椅子就往後倒」、「小孩背這個會不會太高調？擔心被霸凌！」、「我小時候也是背這種書包，是住日本的舅公特地寄來台灣給我的。而且我背的是全真皮，很好背，可惜台灣的課桌椅不太適合擺放，而且開書包時整個很受人矚目，所以我沒背多久就不背了。」

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