信望愛智能發展中心捐款短少 前內政部長廖了以哭了

2019-06-21 17:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市信望愛智能發展中心去年募款短少600多萬元，今年較往年同期又少200多萬元，前內政部長廖了以不忍他在台中縣長任內第一個立案的社福機構陷入困境，牽線全國台灣同胞投資企業聯誼會捐款100萬給信望愛，在今天的捐贈儀式中，廖了以致詞時提及過去的縣政工作，太多感觸，忍不住哽咽哭了，隨即又開玩笑，讓現場氣氛充滿感動及歡樂。

台中市信望愛智能發展中心提供身心障礙學員安置及訓練，每年經費約需3000萬元，信望愛說，近幾年景氣持續低迷，加上政府推動年金改革，大大衝擊社福團體募款，以致中心去年募款短少600多萬元，今年上半年捐款也較往年同期少200多萬，財政拮据，陷入前所未有的窘境。

台中市信望愛智能發展中心是廖了以擔任台中縣長時第一個立案的社福機構，他獲知信望愛的困境，希望初中同學、全國台灣同胞投資企業聯誼會榮譽會長張文潭可以協助，張文潭說，全國台灣同胞投資企業聯誼會原本募款900萬元，要辦理換屆摸彩，但他認為錢應花在更有意義的地方，因此，600萬元捐款花蓮震災，100萬元捐贈信望愛，日後也會協助請台商捐款信望愛。

捐款儀式今天下午在潭子身障福利服務中心舉行，副市長楊瓊瓔也出席感謝台商捐款。而潭子身障福利服務中心也是在廖了以擔任台中縣長時興建，有近30年歷史，廖了以今天致詞時，回想過去縣政，表示有「太多感觸」，當場哽咽，說不出話來，隨即為轉換氣氛，就稱讚信望愛督導人員看起來很年輕，只有18歲，逗得現場人員開心大笑，讓現場充滿感動及歡樂的氣氛。

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