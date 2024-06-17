台中3高中「強強聯手」 美術、舞蹈、音樂首跨校跨界聯合創作

台中3高中「強強聯手」，音樂、舞蹈、美術首跨校跨界聯合創作。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/17 17:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中3高中藝才班「強強聯手」，首度跨校跨界合作，包括台中一中美術班、文華高中舞蹈班及清水高中音樂班等3校學生各發揮音樂、舞蹈及美術專長，從彼此不同的藝術語彙找尋靈感，再相互「用藝術詮釋藝術」發揮藝術綜效聯合創作，訂21日聯合展示成果。

考量新時代強調跨領域合作，甚至培養跨領域能力，表演藝術也不再是單打獨鬥的世代，中部地區3大高中藝才班清水高中音樂班、台中一中美術班及文華高中舞蹈班首度攜手合作，讓學生跨界聯合創作，3校以「Reverse （倒轉、反轉）」為創作核心主題，各自發想音樂、舞蹈及視覺藝術，隨著AI時代到來，也結合科技展現，清水高中音樂班負責音樂設計，結合文藝復興、巴洛克到當代、爵士等音樂進行編排、創作，文華高中舞蹈班則根據音樂設計舞蹈演出，一中美術班學生也綜合兩校視、聽藝術的作品延伸創作。

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為了聯合創作，3校學生除一起上課了解不同藝術領域、溝通創作主題外，各自發想能融合不同藝術的創作讓學生最感挑戰，文華高中學生鐘喬琳指出，以前舞蹈演出多只專注詮釋肢體動作，這次為讓舞蹈符合清水高中的音樂創作，才發現音樂有很多層次，例如其中一部作品「科技重奏」，要用舞蹈詮釋5種樂器的樂音，包括長笛、大提琴均是屬於展現旋律的樂音，如何展現不同律動區隔，極具挑戰性。

一中美術班學生陳資宜也說，如何把音樂及舞蹈透過美術「具象化」，包括強弱、快慢等也十分挑戰，他們利用手繪、攝影及電腦繪畫及動畫展現；至於清水高中學生黃永愛指出，以前音樂演出多只需坐著從頭演奏到底即可，這次3校聯合創作，他們也學到演奏之餘要融入更多肢體動作搭配，均是全新體驗。

包括台中一中校長林隆諺、文華高中校長黃偉立及清水高中校長蕭建華則肯定，這次3校藝術領域的學生跨界攜手合作，開拓各自的藝術教育視野，更讓學生了解不同的藝術語彙，甚至學到所有的藝術都可以是創作元素，有助開拓學生嘗試多元媒材的創作力；3校首度跨域合作創作展訂21日晚間在港區藝術中心登場。

台中3高中「強強聯手」，音樂、舞蹈、美術首跨校跨界聯合創作。（記者蘇孟娟攝）

台中3高中「強強聯手」，音樂、舞蹈、美術首跨校跨界聯合創作。（記者蘇孟娟攝）

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