鄭聚然「不只叫爸也願意叫爺爺」 館長霸氣回應了！

2019-06-06 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢日前表示要給苗栗縣議員鄭聚然10萬，要鄭「叫3天爸爸來聽」，鄭則回「只要館長捐60萬給南庄國中，我就叫他一聲爸。」雖南庄國中婉拒此好意，但館長仍把錢改捐給南庄國中教育儲蓄帳戶。對此，鄭聚然回應，只要館長也捐100萬給南庄國小，不要說叫聲爸，「叫爺爺也沒關係」；館長今晚則回應，不用叫他爸，只要幫助快滅種的石虎就好了。

鄭聚然日前在議會公開表示，「不管什麼統戰，只要誰給我錢就是爸媽！」言論引發社會撻伐。館長在這場唇槍舌戰中，也信守承諾將60萬元善款以「金剛網路有限公司」的名義，匯入教育部南庄國中教育儲蓄戶。

對此，鄭聚然今天（6日）受訪時說，「感受到館長誠意」，他會信守承諾稱呼一聲爸。他還加碼說，只要館長也願意捐贈100萬給南庄國小學童，「不要說叫聲爸，叫爺爺也沒關係」，強調只要館長高興，那他也甘願。

館長今天晚間則在臉書回應此事，「議員不用叫爸爸也不用叫爺爺，可以幫幫這可憐小傢伙嗎，幫助他（牠）就可以，他（牠）叫石虎在台灣快要滅種只剩下五百隻，然而所有國民黨苗栗議員可以幫我救他（牠）嗎，拜託了各位議員大哥」。

許多網友見狀留言，「謝謝館長的關心，牠們真的死在苗栗，被國民黨玩死的」、「土地利益獲利的錢比較實際，保育石虎沒錢撈。」、「支持這些議員滅種 救救石虎你我有責」、「那些議員只把他當成擋財路的野貓！不會管牠們的死活！」。

苗栗縣為瀕臨滅種保育類石虎重要棲地，但近期卻時常發生石虎「路殺」的悲歌，令人難過的是，「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，4日於縣議會闖關，但縣議會二讀大會激烈討論經投票表決後，最終全案仍再度被退回（國民黨議員全員反對）；當天苗栗卓蘭鎮140縣道還發生一起石虎路殺事件，也與草案被退回形成強烈對比，顯得諷剌。

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