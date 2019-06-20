長榮空服罷工》工會：我們不是洪水猛獸

2019-06-20 19:34

〔記者李雅雯／台北報導〕長榮航空空服員取得合法罷工權後的第一次正式協商僅進行1小時又5分鐘就破局。桃園市空服員職業工會今晚6點召開說明會，強調罷工是否落幕都需看資方是否提出「有前進」的具體協商方案，工會訴求的是用民主方式管理員工，「我們不是洪水猛獸」。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，根據最新回傳訊息，長榮南崁大樓已經有700多名空服員加入罷工，資方在今天協商中提出的方案和過往20多次會議都一樣，當時宣布罷工後也向長榮公司強調，若能提出方案，工會現場願意等到4點，本來可以有機會挽回、停止，但是長榮航空資方不願意繼續協商而破局，工會一直保持協商的善意，資方卻沒有具體方案，行政院更曾提過罷工期間會幫助私人企業、長榮公司，工會非常失望，蔡英文政府應該要秉持中立。

周聖凱說明，除了台北、金門航線，長榮子公司下的立榮航空有在飛國內線和離島，為了降低國內人力疏運壓力，加上罷工不知會進行多久，倘若長榮航空公司優先人力支援後，仍不能維持國內運量，工會將會願意出人力去維持航班運作，降低對於國人的衝擊。

關於外傳有人前往桃園機場收取剛下飛機空服員的證件。工會常務理事李瀅強調，機場內是管制區，工會成員不可能隨意進去管制區；下午4點以前就已經報到的空服員，會在勤務結束後再回來加入罷工。

工會理事廖以勤指出，宣布罷工後幾乎同時間長榮航空就發出內部信件給員工，提到支援航班員工可以加津貼和薪水，幾乎是在宣布罷工後就同步發出，這表示公司只是在做罷工應變措施，協商是被公司擺了一道；聽聞南崁現場有消防車水柱在旁邊，對此很痛心也擔心是不是要對會員做出什麼舉動，參加罷工的工會會員仍是長榮航空員工，只是希望可以用更加民主的方式管理員工，「我們不是洪水猛獸，不要傷害會員」。

周聖凱說明，啟動罷工是會員投票後的決定，怎麼退場也會一起決定，退場決策機制會在研討後再對外說明，工會始終歡迎資方提出具體方案來協商。

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