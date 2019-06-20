長榮空服罷工》協商1小時就撕破臉 突襲罷工為哪樁？

2019-06-20 18:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資今下午1點針對8項訴求進行協商，但雙方在首項訴求--提高日支費到150元及禁搭便車就撕破臉，工會更不顧勞動部次長劉士豪勸阻，今天下午2點09分左右片面宣布罷工。外界好奇，究竟這短短1小時內發生什麼事？

會議上，工會理事代表李瀅表示，公司自2016年到2018年連年獲利，但每年發給員工的年終獎金都是4個月，獲利高於華航，但員工待遇卻不如華航，整體來說，員工月薪普遍低於華航1到2萬元。

但長榮航空認為，公司近年來一直在提升空服員待遇，近3年來空服月薪共調升7000到8000元，優於華航。而日支費不算在薪資範圍內，但公司願意提供飛安服勤獎金來回150元。

但工會認為，與兩年來調解、協商提出的對案無異，公司無誠意和工會協商。更反問公司是否可能在現行90元日支費，有調整空間？長榮表示，希望工會能提出150元的計算基礎，讓公司參考，為什麼不是200元、不是120元？

後來工會突然提及禁搭便車，勞動部次長劉士豪還提醒工會，日支費尚未談完。但工會堅持，日支費和禁搭便車是同一項訴求。

長榮直接表態，所有長榮員工都是一家人，公司不願意有同工不同酬的事情發生，更不想組員因彼此待遇不同而產生誤解，甚至不團結。

工會在1點55分突然表示，希望暫停5分鐘進行討論。

最後工會在2點05左右進場，工會理事李瀅開口未談及日支費、禁搭便車，只表示長榮在過去2年多調解及協商過程中，從未提出更進一步對案，工會表示遺憾。隨即宣布今天下午4點起投入罷工行動。

勞動部次長劉士豪一度試圖打斷李瀅宣布，最後工會副理事長周聖凱接著宣布啟動罷工活動，並要求所有會員4點後不得執行勤務，罷工行動正式展開。

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