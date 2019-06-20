南市南華里無預警停水！里長被罵到臭頭、水公司回應了

2019-06-20 07:23

〔記者王俊忠／台南報導〕位於台南市南區公所對面的南華里，傳出無預警停水事件！里長辜福恩今早氣的大罵說，從昨天上午9點開始停水，到今天現在已達22小時，里民都無水可用。

辜福恩表示，據他了解，約在昨天上午9點起里內突然無預警停水，有里民跟他反映家裡水龍頭沒有水，因為愈來愈多里民前來反應無水可用，他即向水公司人員詢問為何會停水？怎麼要停水，都沒有預警通知？

辜里長說，因為昨天上午9點後里內一直無水可用，眾多里民持續反應、抗議，他被里民們罵到臭頭、仍是莫可奈何，為此，他持續聯絡水公司、市府有關單位，水公司1位王組長對他說「昨天（19日）晚上7點可以復水」，但昨晚7點過後，依舊無水可用。

辜里長表示，今早6點多，他持續接獲里民反應還是無水可用，他自己家裡水龍頭打開後，一樣沒有水出來，即聯絡本報記者，希望記者替他發聲、討公道，不要讓他為里內無預警沒水可用揹黑鍋。

今晨，記者詢問自來水公司六區處副處長黃義誠，黃義誠表示，昨天辜里長聯絡的人確定是台南廠王股長，王股長昨天還在現場處理到深夜12點多，辜里長也在現場，最後送辜回家，今天王股長會再聯絡辜里長並回報處理情形。

黃義誠說，昨天水公司施工有發停水公告，只是遇到不可預期的狀況發生，沒有如期在晚上7點復水，此為中華南路汰管工程施工，可能因為汰換後水管水系改變造成補水不足，發生無水現象。昨晚有向里長說明，因怕凌晨施工影響居民安寧，今天上午8點會立即進場施工排除狀況，並跟里長再次說明。

黃義誠表示，上午8點施工時，他會到現場協助，並且指派水車前往南華里支援民眾用水。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法