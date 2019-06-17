長榮勞資20日重啟協商 雙方同意開放直播、媒體進場

2019-06-17 21:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資雙方達成共識將在6月20日進行取得罷工權後首次協商，雙方今天下午在勞動部進行協商會前會，會中決定正式協商將由勞動部政務次長劉士豪主持，並開放媒體進場及直播。

長榮航空表示，長榮堅持一貫的立場，重申協商大門不會關閉，但也強制協商過程一定要公開、透明、開放媒體進場直播；同時尊重主管機關今日會前會的建議，6月20日重啟的協商會議將由勞動部政務次長劉士豪主持，協商會議時開放媒體進場直播，並同意由勞資雙方各指派一名專家學者協同主持，長榮所推薦的社會賢達為柯莉娟律師，桃空職工所推薦的則是范雲教授。

長榮航空表示，柯莉娟律師專精航空法及太空法，是第1位受領美國波音航空及太空法獎學金，在麥基爾大學攻讀航空法及太空法法學博士學位的華人。曾任教於台灣東海大學、受邀於國際會議擔任講者與談者，並曾發表國際航空法等相關論著。柯律師不僅擁有廣泛理論知識，同時也具備豐富的法律實務經驗。

長榮航空表示，因為過去的團體協商會議、調解會議、重啟協商會議，都是以閉門會議的方式進行，但屢次桃空職工的協商代表在會議結束後的發言或是記者會，常會扭曲會議的內容，並且抹黑長榮航空，包括前2次5月24日及5月29日的重啟協商會議，都是如此，因此長榮航空認為唯有以公開、透明的方式，開放媒體進場直播，避免各說各話的狀況，而且此事涉及公眾利益，如此才能接受社會的檢視與公評。

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