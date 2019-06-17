驚！運動場廁所挖下去 竟出現這些…

2019-06-17 11:21

〔記者陳建志／台中報導〕太平區運動場是太平最大的運動場，平時早晚運動民眾眾多，更有許多大型的園遊會、晚會在此舉辦，但運動場的廁所老舊，且經常出現阻塞，造成民眾使用不便，經市議員蔡耀頡爭取，市府運動局進行改建，沒想到施工時開挖驚呆，發現管路和化糞池塞滿內褲、針筒、塑膠袋等各種異物，只好追加預算一併改建化糞池，近日完工開放使用，希望民眾發揮公德心，不要再把垃圾丟進馬桶了。

市議員蔡耀頡今天表示，太平區運動場是太平最大的運動場，平時每天早晚都有許多民眾在這裡慢跑運動，許多大型園遊會，甚至是選舉造勢活動也都在這裡舉辦，使用率相當高，不過因興建設至今已20多年，去年底接獲永平里長林錦枝陳情，表示運動場的廁所老舊，而且常出現阻塞不通的情形，希望能早日改建。

蔡耀頡表示，經向市府運動局爭取，今年1月開始動工改建廁所，將男、女廁的地面、馬桶和隔間全都更新，因原有馬桶銜接化糞池的管路高低差有問題，本想改建管路就好，沒想到3月時開挖化糞池，竟在裡面挖出許多內褲、垃圾袋、保險套和針筒，大家一看都驚呆，直呼難怪馬桶會經常阻塞不通。

因情況實在太嚴重，市府決定追加預算一併改建化糞池，在一旁闢設一個30人份的化糞池。此外，在看台下方的永平里關懷照顧據點，長期都出現雨天滲水的情形，檢查後發現是上方的看台滲水，一併在看台漆上防水漆，終於解決雨天滲水的問題。

蔡耀頡表示，太平運動場公廁使用率高，此次好不容易爭取到200多萬元的經費改建，希望民眾前來使用時能發揮公德心，不要再將垃圾袋等異物丟進馬桶，才不會又出現阻塞不通的情形。

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