沒任何防護裝備 印度飯店清理化糞池7人窒息死亡

2019-06-15 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕印度西部一間飯店7人清理化糞池時，因未穿戴安全裝備，窒息死亡。政府下令警方嚴格追究此案，目前，飯店負責人被指控疏忽致死罪，正在逃逸中。

綜合外媒報導，14日凌晨12點半，印度古茶拉底省（Gujarat）瓦多達拉縣（Vadodara）一家飯店請來4名工人清理化糞池卻發生不幸意外。

根據消防人員阿薩德（Nikunj Azad）指出，1名工人先進入化糞池，但卻遲遲沒有從檢修孔裡出來，眾人呼叫好幾聲都沒有回應，於是另3名工人進去救人。一段時間過後，這4名工人都沒有出來，3名飯店員工也進入化糞池，最後7人皆喪命。

這幾名死者的屍體被送往屍撿，根據警方透露，他們的死因是吸入有毒氣體，失去知覺死亡。飯店負責人博拉尼亞（Hassan Abbas Ismail Boraniya）被指控疏忽致死，目前正在逃亡中。該市政府要求警方徹查死案，並將為死者親屬提供每人40萬盧比（約18萬新台幣）的補助。

種姓制度下，低階的印度人成為「淘糞者」。他們在沒有任何防護裝備的情況下，清理下水道和化糞池，經常有人在充滿毒氣的下水道窒息身亡。

雖然印度早已通過立法，禁止「賤民」階級徒手清理糞便，但該法令一直無法落實。許多拾荒者受雇於承包商，這使當局難以界定責任歸屬。儘管沒有官方數據，但獨立調查機構指出，每年約有1370人因此喪命。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法