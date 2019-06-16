給孩子剪韓國瑜禿頭髮型 肯腦濕：「別讓孩紙恨你一輩紙」

2019-06-16 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜昨（15）日在雲林造勢大會上，表示自己今年的第三個生日願望是「重新找回一頭秀髮」，有狂熱的韓粉家長將孩子的頭理成「禿頭」。臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」今轉貼批踢踢八卦板標題為「有沒有韓國瑜雲林造勢中男童髮型的八卦」的貼文，並為該則貼文下注解，「別讓孩紙恨你一輩紙」。該則轉貼以及ppt原文底下都引起網友們的熱烈回應。

網友們對懵懂的男童感到同情，「很可憐的小孩，被長輩當玩具」、「你的孩子不是你的孩子！！！」，還有網友開玩笑留言，「這算虐童了吧？」、「妳有想過小朋友長大看到這張會有多恨妳嗎？沒有，妳只想著發大『柴』」、「媽媽自己幹嘛不剃？可見根本不是真·韓粉！」。

更有許多網友對父母利用孩子作為自身政治觀的宣示，表示頗不以為然，「所有物的概念能解釋成不把孩子當人看嗎？」、「這麼愛怎麼不理自己的頭？」、「家長自己沒種剃，拿小孩當替死鬼」、「為了滿足自己的政治想法，去動小孩真的噁心」，認為大人不應該將自己對政治人物的喜好強加在不懂事的孩子「頭」上。還有網友引述國民黨立委蔣萬安日前的言論，「蔣萬安：其實支持韓國瑜的都是比較沒理性的」。

有網友對家長不顧孩子心情地任意決定孩子髮型，表達感同身受，「真的很不舒服...我笑不出來...（因自己媽媽喜歡短髮黛咪摩爾而頭髮被剪短被霸凌2年的人路過。」、「如果我是那個小孩子，我長大一定棄養我媽！」

也有網友擔心男童的頭皮皮膚會在雲林的大太陽下曬傷，建議媽媽自己有戴帽子，也應該為孩子加一頂。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法