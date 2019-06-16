蔡英文：韓國瑜過去言行讓人有疑慮 須接受檢驗

2019-06-16 12:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜昨於雲林造勢大會上表示，若他當選總統保證一國兩制絕不會在台灣實現，「除非Over my dead body」，引發熱議，總統蔡英文今受訪表示，韓國瑜過去有一段時間的言行，讓人民有疑慮、不安，這也是韓必須接受人民檢驗的地方。

蔡英文今上午赴台北市大同區普願宮參拜，針對韓國瑜喊拒一國兩制言論，她表示，台灣政治人物要有基本原則，對內在民主機制下有競爭，但對外必須一致。她希望大家能夠秉持這個原則進行民主競爭，「一國兩制不可行的」，這是長久以來的認知，她希望所有政治人物都能秉持堅定、一致的對外立場。

儘管韓國瑜喊出拒一國兩制，卻曾在3月赴港澳時進入香港中聯辦密談，蔡英文也說，韓國瑜過去有一段時間的言行，讓人民有疑慮、不安，這也是韓必須接受人民檢驗的地方。

此外，韓國瑜近日因高雄市登革熱疫情槓上中央，昨深夜並批「看我草包沒關係，也看扁高雄市民」，蔡英文表示，政府對高雄市民存有一份非常疼惜的心，對高雄的建設和人民福祉也傾全力協助，「絕對沒有所謂卡關或是其他問題」。

蔡英文並說，希望韓國瑜把多一點時間和精力放在市政上，畢竟韓國瑜背負很多投票給他的高雄市民的期待。

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