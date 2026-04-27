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    舉五星旗登山打卡 1畫面震驚全網：不用舉紅旗也知道是中國人！

    2026/04/27 00:52 即時新聞／綜合報導
    年輕人登上武功山頂，高舉五星旗拍照打卡。但滿地卻是隨手亂丟的垃圾。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    年輕人登上武功山頂，高舉五星旗拍照打卡。但滿地卻是隨手亂丟的垃圾。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

    近日一群中國年輕人登頂「武功山」高舉五星紅旗展現愛國情操的畫面在牆內外掀起熱議，原因是現場「滿地垃圾」讓人不禁對中國人的素質「嘆為觀止」，連中網友都看不下去嘲諷連連。

    旅義華僑作家李穎近日在X平台「李老師不是你老師」分享一段抖音影片，據悉影片攝於本月24日，有登山客拍下一群年輕人登上位於江西省萍鄉市、被中國政府列為5A級景區的武功山頂，高舉五星旗拍照打卡，但鏡頭拉遠卻看見滿地都是隨手亂丟的垃圾，因絕美高山草原風光聞名的武功山美景就這樣被硬生生的破壞掉。

    這段抖音影片湧入數千名中國網友吐槽，「其實不舉旗，也知道你們是中國人」、「年輕人真有『素質』，中國『有希望』」、「依舊無小禮而有大義」、「地上都是啥？還舉紅旗配嗎你們」、「滿地無小禮，卻有大義舉紅旗，這就是盤盤」、「都不愛這片土地，他卻告訴你他愛國」、「地上的不重要，重要的是那屹立的中國紅！」、「國旗一立，視頻已拍滿滿的正能量愛國人士」。

    牆外網友也紛紛留言，「整張畫面只看到垃圾」、「愛國只要出張嘴就好，但把垃圾帶回去可是要花真實的體力的」、「大義不知道，反正小禮是沒有的」、「中國人素質出了名的差，因為從小受到的教育就是考試第一，道德無所謂，還有各種宏大敘事的洗腦」、「中國人特別喜歡裝逼，但是連最基本的不亂丟垃圾都做不到」、「影片中白色的是可回收垃圾，紅色的是不可回收垃圾」。

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