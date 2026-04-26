一看就知道是AI文！網熱議AI「口頭禪」 2符號頻繁出現秒抓包

不少人在工作、生活上越來越依賴AI工具。示意圖。（歐新社）

生成式AI工具正以驚人的速度推陳出新，現代人越來越依賴AI來輔助寫作。不過近日有網友指出，其實AI生成的文章很好辨認，因為AI有慣用「口頭禪」，在網上掀起熱烈討論。

最近有網友在Threads上發文表示，自己是個網路重度使用者，而且對文字很敏感，看過網上這麼多文章，慢慢能看出哪些文其實是AI寫的，因為她發現AI很愛用「穩、撐、懂」這幾個字，老實說看得很膩。

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文章曝光後引發熱議，「還有超濫用『其實』、『很清楚』、『很簡單』、『接住』、『不繞』、『很現實』，到底哪些白癡教他們這樣說話的」、「你觀察的很準，不繞、撐、不是……而是，立馬滑走」、「如果你願意，我可以再幫你……」、「我現在都不想跟GPT講話，覺得滑脆已經看到一堆他」。

還有人指出，AI似乎很喜歡用破折號或是上下引號，「——破折號就是辨識方法之一」、「一堆破折號，有夠煩」、「看到破折號99%是AI」、「AI文體：其實不是『』，而是『』；不只是『』，更是『』。然後AI很喜歡用『』，連接詞寫法+超長形容詞子句」、「身為喜歡用破折號的人，都很擔心別人覺得我用AI，很想跟OpenAI為我的心理壓力求償」。

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