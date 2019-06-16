豬隊友？孫大千：「喊『今日香港明日台灣』是腦袋壞了」

2019-06-16 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨（15）日宣布「暫緩」修訂逃犯條例，使港人怒火持續延燒，不少民眾也以「今日香港、明日台灣」，警示台灣人民一定要看重此事，不過，前立委孫大千今（16）日在臉書表示，鬼扯此話的人，不是腦袋壞了，就是心壞了，貼文引發網友熱論，網砲轟孫「韓國瑜最佳豬隊友」。

前立委孫大千在臉書表示，「中華民國是1個主權獨立的國家，有憲法，有軍隊，有屬於自己的民主制度，更是由自己決定國家的前途。」並強調，香港和澳門的狀況不能與台灣相提並論。

孫大千強調，鬼扯什麼「今日香港，明日台灣」的人，不是腦袋壞了，就是心壞了！激進貼文引發不少網友熱論，網友表示，人民的信念是「寧可站著死，不可跪著生」，捍衛自由才是一國之道。

還有網友諷刺孫，「全台灣只有孫大千不知道，中共對台灣跟香港的政治訴求都是一國兩制。」並警示，如果台灣人接受九二共識，「今日香港、明日台灣」是有可能發生的情況。

香港特首林鄭月娥昨日宣布「暫緩」修訂逃犯條例，高雄市長韓國瑜也立即出面表示，認為香港政府必需尊重香港民意，為日前對反送中議題的「不知道」回答挽回顏面，孫大千今日發表的言論，讓不少網友笑稱，「韓國瑜的最佳豬隊友」！

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