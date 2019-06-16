雖然沒BRT 中市府將塵封4年的「這個」拿出來用⋯

2019-06-16 14:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中BRT在4年前轉型成優化公車專用道，車站內的機電設備失去功能，台中市政府近期重啟各站的餘額查詢機，民眾可查詢悠遊卡及一卡通交易紀錄及餘額。至於其他設備，交通局長葉昭甫表示，該局正逐步盤點，有些已年久失修，其他堪用的設備則將應用於自駕車及軌道產業研究、改善路口號誌系統、設置交通體驗館等，活化再利用。

葉昭甫表示，新市府上任後積極活化閒置已久的BRT原有設備，找出可以與公車結合之處，其中，餘額查詢機是馬上可使用的設備，民眾只要持悠遊卡或一卡通電子票卡，即可透過設備查詢最近6筆交易資料及票卡餘額，避免上車後才發現餘額不足無法搭車的情況。

另外，車站內的電子螢幕過去透過行控中心傳輸訊息，現在沒有BRT行控中心，交通局希望與公車業者研究如何再重啟系統。站內的播報系統也列在重啟清單內，以便發生緊急狀況時，各站可即時廣播，提醒民眾注意。

至於驗票閘門、自動售票機，葉昭甫表示，有些已經年久失修，尤其是售票機長久未通電、系統未更新，即使機器還能使用，恐怕也無法上線，交通局會訪價，看看能否修復，以及需要的費用；而還可以使用的設備，除了市府尋找空間設置交通體驗館，中部有幾家大學推出軌道課程，市府可提供相關設備做為研發或教育訓練使用，將有助於培育人才。

葉昭甫也說，台灣大道各路口的BRT優先號誌設備，未來可與路口號誌系統結合，並運用在國內研發中的自駕車研究。

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