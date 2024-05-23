頻遭小粉紅偷拍轉發嘲諷 中國網紅放辱華「大招」：有種再發阿

私生活被中國網友嚴重打擾的羅玉鳳，近日在個人社群PO出自己拿著六四事件「坦克人」和劉曉波照片的合影。（圖翻攝自羅玉鳳X平台）

2024/05/23 18:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過去在中國情感談話類節目說出「普信女」言論，而被大批中網友討厭的網紅羅玉鳳，目前人在美國生活。最近她被人拍到在美國的日常生活照，轉發到中國社群營銷號上，遭致大量嘲諷，她的影片也常被人擅自搬運到牆內，羅玉鳳直呼不堪其擾，近日她聽取牆外網友建議，直接在個人社群PO出自己拿著六四事件「坦克人」和中國已故人權活動家、諾貝爾和平獎得主劉曉波照片的合影，希望牆內「偷渡客」不敢再這麼囂張，引發熱議。

現年38歲的中國網紅羅玉鳳（人稱「鳳姐」），自2010年11月從上海移居美國紐約後，就時常被人捕捉到在美國的身影並轉發到牆內營銷號，還稱她在美國生活拮据，本來在中國就頗受爭議的羅玉鳳，自然被大批中網友嘲諷批評。而最近羅玉鳳又被人拍到在紐約街頭穿著清涼拿著iPhone的照片，在牆內爆出千萬點閱，不乏有酸民人身攻擊，加上其影片也常被擅自搬運到中國，不堪其擾的羅玉鳳近日忍不住發聲抱怨。

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不少牆外網友聽到羅玉鳳的心聲後，紛紛建議她以後發文、拍照可以加上一些「辱華」元素，讓習慣「自我審查」的中國網友不敢再如此囂張，有效避免被盜版。而羅玉鳳似乎也接受網友建議，19日在社群發文透露，「我到網上買了一件六四運動的t-shirt到曼哈頓的時候穿。我讓那些垃圾瞎拍照。維尼熊t-shirt和六四t-shirt都買了，讓那些偷拍的垃圾都炸號吧！」

本月22日，羅玉鳳還透過X平台PO出自己拿著六四事件「坦克人」和劉曉波照片的合影，直言「發吧發吧！只要能在牆內成為敏感詞，叫我做什麼都行啊。今天是我最高興的日子，這一天，我終於可以為自己心目中如同神明一般的人物發聲，跟他合影。這一天我等得太久太久，我激動得流淚了。」

同日她也抒發自己這些年面對中國網暴的感想，慨歎「在中國，只要是社會底層人出現在媒體上，他一定會成為負面人物，這是為了維護其階級統治。另一方面，底層人更容易變成其他人的羞辱取樂對象，這是其他的中國人需要這個途徑發洩生活中的怨氣。反觀一些人即使言論出格，醜態盡出，但因為他們出生於上層階級，因此他們社會形象比較好。」

羅玉鳳還透露，自己當初就是因為不滿中國體制和社會氛圍才會離開，可即便到了美國，她也不敢公開反對中國共產黨，因為她心中始終有能再回國的希望，「但現在我意識到，不管我反不反，回國的希望其實都很渺茫。但是只要我反了，所有的麻煩都會消失了，我不會再出現在國內媒體上，所有生活中的煩惱全都迎刃而解。」

羅玉鳳2010年與「男友」登上江蘇衛視情感類訪談節目《人間》，在節目中因為嫌棄「男友」條件不好、配不上她等「普信女」言論爆紅，但中網上幾乎都是負面評價，譏諷她「長的醜卻有莫名自信」、「信鳳姐，得自信」。但之後羅玉鳳接受其他媒體訪問時透露一切是劇本，當時與她一起上節目的「男友」其實是演員，「這個電視台找了群眾演員，然後冒充我的男朋友，節目中就反覆強調我這個人長得很難看，說我這麼人思想比較怪異，但在現實當中我並不是這個樣子的。」

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